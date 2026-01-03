Venezolanos en CDMX protestan frente a embajada de EU

Excelsior

La mañana de este sábado 3 de enero de 2026, se registró una manifestación afuera de la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México. Grupos de venezolanos radicados en México y grupos en contra de la incursión de Estados Unidos a Venezuela llegaron para gritar consignas.

En tanto, la Cancillería Mexicana señaló más temprano que “el Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas”.

“México reitera enfáticamente que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias existentes, por lo que reafirma su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación”.