Armenta respalda a Claudia Sheinbaum tras su llamado a respetar el derecho internacional

Desde Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier respaldó el llamado de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum tras el ataque contra Venezuela por Estados Unidos.

A través de redes sociales, pidió respetar el derecho internacional y los principios y propósitos de la Carta de la ONU.

Destacó que coinciden en que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver las diferencias: