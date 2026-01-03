Trump publica la primera foto de la detención de Nicolás Maduro

Excelsior

En la foto, se puede ver a Maduro con unas gafas, cubierto de los oídos y con una botella de agua, junto a un oficial estadunidense. Trump publicó la foto en su cuenta de Truth Social solo con el mensaje “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”,

Nicolás Maduro y su esposa fueron trasladados en helicóptero al USS Iwo Jima. Ambos fueron capturados durante un operativo la mañana del sábado en Caracas. Maduro podría comparecer ante un tribunal federal en Nueva York, donde fue acusado hace años, tan pronto como el lunes.