Anuncian cierres viales por desfile de reyes en Puebla capital

Desde Puebla
Puebla, Pue. a 03 de enero de 2026.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informa que la Dirección General de Control de Tránsito, realizará cierres totales y parciales a la circulación a partir de las 16:00 horas del sábado 03 de enero hasta las 19:00 horas del mismo día, derivado del Desfile de Reyes de la Capital Imparable.
Por tal motivo, elementos de Tránsito, realizarán los siguientes cierres viales en:
25 Sur y Avenida Juárez; Avenida Juárez; Avenida Juárez y 13 Sur; Avenida Reforma; Avenida Reforma y 6 Norte.
Vías Alternas: Bulevares Atlixco, Norte, Esteban de Antuñano, Hermanos Serdán y 5 de Mayo; 18, 23, 25, y 32 Oriente – Poniente; 14 Sur, y Diagonal Defensores de la República.
Tome sus precauciones y anticipe sus traslados.