Saldo blanco en San Pedro Cholula tras sismo de 6.5 grados

María Tenahua

El gobierno de San Pedro Cholula reportó saldo blanco tras el sismo de 6.5 grados con epicentro en San Marcos, Guerrero.

Por ello, se activaron los protocolos de Protección Civil.

La autoridad municipal indicó que personal de la dependencia antes mencionada implementó los protocolos preventivos y de revisión para supervisar fallas en inmuebles; sin embargo, hasta el momento no existen afectaciones.

Asimismo, el personal de la secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio cholulteco realizó supervisiones, sin que al momento se tenga algún reporte.