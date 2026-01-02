Detenido en Atlixco por portación ilegal de armas

Desde Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvo a un hombre en posesión de un arma de fuego, luego de atender un reporte de persecución vehicular sobre la Carretera Federal Puebla–Izúcar de Matamoros.

Durante la intervención, los elementos localizaron una camioneta blanca sin placas y con daños frontales, abandonada a la altura de la gasolinera La Ex Hacienda. Posteriormente, en recorridos de búsqueda, se observó a un sujeto que portaba sobre el hombro un arma de fuego larga, quien al notar la presencia de los elementos uniformados intentó huir y arrojó un arma de fuego larga.

El individuo fue asegurado y al no contar con permiso legal para la portación de arma, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.