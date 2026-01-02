Este domingo, desfile de reyes en Atlixco

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, invitó a la ciudadanía y a visitantes a vivir la magia, la ilusión y la alegría del tradicional Desfile de Reyes, que se realizará el domingo 5 de enero de 2026, a partir de las 18:30 horas, como parte de las celebraciones del Día de Reyes.

El desfile iniciará su recorrido en el Boulevard Rafael Moreno Valle y avanzará por Río Sonora, 10 Oriente, Avenida Libertad, Zócalo (Portal Morelos) y Avenida Independencia, para concluir en 21 Oriente y 6 Sur, llenando las calles de color, música y sonrisas, especialmente para niñas y niños que esperan con emoción este momento lleno de fantasía.

Este evento busca fortalecer la convivencia familiar, crear espacios de encuentro entre generaciones y preservar las tradiciones que fomentan la unión, la ilusión infantil y la identidad cultural del municipio, consolidando a Atlixco como un lugar donde las celebraciones se viven en comunidad.