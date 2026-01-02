Congreso de Puebla descarta daños por sismo

Desde Puebla

Derivado del sismo registrado este 2 de enero y tras una revisión por parte del personal de seguridad a las diferentes áreas del inmueble, la sede principal del Congreso del Estado de Puebla, hasta el momento, no presenta daños.

Una vez que se activó la alerta por el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, se iniciaron los protocolos necesarios al interior del edificio.

Sin embargo, se estará en espera de que las autoridades correspondientes den el reporte final.

Cabe mencionar que también se realizó una revisión al antiguo edificio ubicado en calle 5 poniente número 128 del Centro Histórico, el cual tampoco reportó alguna anomalía.