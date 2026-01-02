Hasta el momento, saldo blanco en Puebla tras sismo de este viernes 2 de enero

María Tenahua

Tras el sismo de 6.5 grados a 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, este viernes 2 de enero, Puebla reporta saldo blanco al realizar la revisión de los inmuebles y aplicar los protocolos adecuados.

Sin embargo, realizan supervisiones aéreas, para descartar afectaciones en el estado.

En este sentido, el coordinador de Protección Civil del estado, Bernabé López, señaló que el sismi se sintió fuerte; por lo tanto, se realizaron revisiones al interior a través de las coordinaciones y hasta este momento no se tienen daños detectados.

Asimismo, comentó que en la zona metropolitana el personal se desplegó y tampoco hay afectaciones, aunque realizarán revisiones con un helicóptero.

A su vez, el presidente municipal de Puebla, José Chedraui, en sus redes sociales, indicó que en Puebla capital se activaron de inmediato los protocolos preventivos correspondientes.