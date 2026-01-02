Claudia Sheinbaum reportó saldo blanco preliminar tras sismo en Guerrero 

Erika Méndez
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, reportó de manera preliminar saldo blanco por el sismo de este 2 de enero.
Durante la mañanera, confirmó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.5 y ocurrió a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.
Dijo que se comunicó con la gobernadora de Guerrero, Evelin Salgado, quien le informó que está citando al consejo de Protección Civil para evaluar los daños.
Resaltó que al momento parece que no hay daños graves, tampoco en Ciudad de México.
