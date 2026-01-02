Tres lesionados dejó juego mecánico en feria patronal en Lomas de Castillotla

Erika Méndez

Tres personas lesionadas dejó un juego mecánico durante la feria patronal de Lomas de Castillotla.

La coordinación estatal de Protección Civil informó que una pieza del equipo se desprendió durante su operación.

Las víctimas fueron dos adultos y una menor de edad, quienes recibieron atención y traslado médico de Cruz Roja Mexicana.

El juego fue clausurado, el área delimitada para prevenir riesgos y la responsabilidad del seguimiento médico de las personas afectadas fue asumida por el encargado de “Atracciones Cocuecha”.