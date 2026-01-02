Sábado: Desfile de reyes de la avenida Juárez al Zócalo de Puebla capital 

María Tenahua

En la avenida Juárez y la 25 Sur de la capital poblana, a partir de las 18:30 horas, Melchor, Gaspar y Baltazar encabezarán el desfile de reyes este sábado 3 de enero, para que niños poblanos puedan verlos de cerca.

Ell gobierno de la ciudad organiza el tradicional desfile para los reyes del hogar y las familias poblanas, con el objetivo de llevar un momento de alegría.

Por ello, se contará con 10 carros alegóricos, más de 10 bandas de música y bandas de guerra de la capital poblana y municipios conurbados, con los que se superarán los mil participantes entre músicos y descubiertas.

Además, se volarán 140 drones, 40 al comienzo del desfile y 100 desde la plancha de la Catedral.

Laruta será de la 25 Sur, avenida Juárez, hasta llegar a la 13 para tomar Reforma, Juan de Palafox, hasta llegar a la 4 Norte.