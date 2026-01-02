Rescatan a una bebé en vísperas de Año Nuevo

La encontraron junto al cadáver de su mamá

Desde Puebla

Una bebé de, apenas, año y medio de edad, fue rescatada oportunamente en vísperas del Año Nuevo, cuando se encontraba junto al cuerpo de su madre fallecida, en una vivienda de la colonia San Bernabé Temoxtitla; en una acción coordinada entre paramédicos y rescatistas de la Dirección de Protección Civil Municipal, personal del Cuerpo de Bomberos del Estado y vecinos de la zona.

Gracias a un llamado de auxilio por los habitantes de la calle 11 B Sur, alertados por olores fétidos, aunado a que tenían tres días sin saber nada de su vecina y su pequeña hija, acudieron a la brevedad personal del Cuerpo de Bomberos, además de Paramédicos y Rescatistas de Protección Civil, para entrar a la vivienda reportada.

Al ingresar al domicilio, descubrieron el cuerpo sin signos vitales de una mujer, en estado de descomposición y, pegada a su regazo, estaba una bebé de año y medio, aproximadamente, quien comenzaba a presentar cuadros de desnutrición y deshidratación.

De inmediato, la menor recibió atención pre- hospitalaria y, una vez estabilizada, fue llevada a un centro hospitalario para recibir la atención pediátrica especializada.