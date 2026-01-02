Conductor ebrio metió su camioneta en taller de motos en Amozoc

Desde Puebla
El conductor de una camioneta en presunto estado de ebriedad pierde el control de la misma y se mete a un taller de motos en el municipio de Amozoc.
La mañana de este viernes, al costado de la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura de Santo Ángel.
Después del incidente, el conductor se dio a la fuga, con la unidad abandonada, sin hacerse cargo se los daños al local.
Por fortuna no se reportaron personas lesionadas pero si cuantiosos daños en motocicletas y en la pared.
