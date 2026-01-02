Reportan saldo blanco en Puebla capital tras sismo

Desde Puebla

El gobierno de la ciudad, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Gestión Urbana, informa que se activó el protocolo de recorrido y supervisión por la ciudad, después de la alerta que emitió el Servicio Sismológico Nacional, esta mañana, reportando saldo blanco.

Chedraui Budib, de manera coordinada con Franco Rodríguez Álvarez, titular de la Secretaría General de Gobierno del Ayuntamiento de Puebla y el titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, verificó desde las instalaciones de la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI) en el Complejo de Seguridad Ciudadana, los protocolos de protección civil ante casos de sismo.

El presidente municipal resaltó que se tuvo un saldo blanco, descartando daños y personas afectadas, tras la amplia supervisión en los recorridos que realizó personal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en diversos inmuebles públicos y privados, incluyendo el Palacio Municipal y hospitales.

El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 6.5 con epicentro 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero.

Ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a la línea directa de la Policía de la Ciudad a través del número 22 23 03 85 20.