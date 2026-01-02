17 heridos, saldo de explosión en negocio de birria en Agua Santa

Dos menores, entre los lesionados

Desde Puebla

La explosión de tanque de gas en negocio de birria dejó alrededor de 15 personas con quemaduras de segundo y tercer grado. entre ellas dos menores de edad en Agua Santa y 11 Sur en Puebla capital.

ATIENDEN EMERGENCIA Y DETALLAN SALDO

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Mediante el trabajo conjunto entre el personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la Policía Estatal, el Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, se atendió una explosión provocada por la fuga de un tanque de gas en las inmediaciones de la unidad habitacional Agua Santa.

El siniestro dejó saldo como 17 personas lesionadas trasladadas al Hospital de Traumatología y Ortopedia, Hospital General de Cholula y Hospital de la Niñez Poblana, para recibir la atención médica correspondiente. En el sitio participaron de manera coordinada Protección Civil estatal y municipal, SUMA, Cruz Roja y Bomberos del Estado, esto consolida una intervención ordenada y eficiente.

Para evitar este tipo de incidentes, se invita a las y los poblanos a cambiar periódicamente las mangueras y válvulas, así como revisar el estado de los cilindros, contenedores o tanques estacionarios.

El Gobierno del Estado de Puebla, reitera a la población que en caso de emergencias está disponible la línea 9-1-1 las 24 horas del día.