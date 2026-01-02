Descartan daños estructurales en puentes vehiculares tras sismo

– Sin afectaciones 130 puentes en la Zona Metropolitana de Puebla y Periférico Ecológico.

– Permanecen brigadas de expertos alertas por movimientos telúricos.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con el objetivo de garantizar la movilidad segura, la Secretaría de Infraestructura informa que fueron revisados 130 puentes en la Zona Metropolitana de Puebla y Periférico Ecológico, por lo que se descartan afectaciones derivadas del sismo registrado la mañana de este viernes.

Expertos de la secretaría mantienen brigadas de revisión en puntos estratégicos a cargo del Gobierno del Estado y se trabaja de manera coordinada con las autoridades municipales por si requieren asesoría técnica para evaluar vialidades.

Entre las vías de comunicación que cuentan con puentes y estructuras, que fueron evaluadas destacan: Camino a Momoxpan, Recta a Cholula, Camino Real a Cholula, Vía Atlixcáyotl, Periférico Ecológico, Bulevar 18 de Noviembre, Carretera Federal a Atlixco, 31 Poniente, San Bernardino Tlaxcalancingo, Ignacio Zaragoza, Autopista México-Puebla, Ciudad Judicial, Bulevar Forjadores, Camino Nacional, 16 de Septiembre, 11 Sur, Carmelitas, 14 Sur, Tlaltepango, Santa Ana Chiautempan, Avenida Ferrocarriles, entre otros.

Por lo anterior, se mantienen abiertas las vías de comunicación y redes sociales oficiales @InfraGobPue para recibir información de la población para que, en caso de ser necesario, los especialistas acudan a evaluar estructuras.