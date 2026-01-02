Aún hospitalizadas 17 personas por descarrilamiento de tren Interoceánico: Sheinbaum; lamenta muerte de víctima

LA JORNADA

Ciudad de México. En su primera conferencia matutina de 2026, realizada este viernes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que 17 personas continúan hospitalizadas tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico y expresó sus condolencias por el fallecimiento reciente de una de las víctimas.

Añadió que el gobierno trabaja en tres líneas: la atención a víctimas y familiares, una investigación “profunda, seria, rigurosa” para determinar la causa del accidente y la revisión de protocolos de seguridad para garantizar la operación segura del Tren Interoceánico y otros sistemas ferroviarios del país.

Al referirse a su visita que realizó a hospitales el lunes, donde se reunió con lesionados, y a la difusión de una fotografía tomada durante ese recorrido, la mandataria lamentó el uso que se dio a la imagen y explicó el contexto en el que fue captada. Señaló que no publicó fotografías con las personas lesionadas en sus redes sociales y subrayó que la imagen fue tomada a petición de un paciente.

“Nuestro pésame y a la familia de la persona que el día de ayer falleció, Doña Hilda, fue trasladada a un hospital en Oaxaca y, de todas maneras, no pudo, pues, salvarse por las heridas que tenía. Y quedan 17 personas en los hospitales todavía”, agregó.

Sheinbaum relató que varias de las personas lesionadas ya fueron trasladadas a la Ciudad de México u otros centros médicos para recibir atención especializada. Sobre la fotografía, explicó que se trató de “un señor, ferrocarrilero él, por cierto”, quien le pidió tomarse una imagen desde la cama debido a problemas en el cuello. “Fue a petición de él que quería tomarse una fotografía conmigo y por eso la tomé”, afirmó, al calificar como lamentable el uso político de la imagen.

Al ser cuestionada sobre su impresión tras visitar a las víctimas y sus familias, la presidenta sostuvo que “el sufrimiento humano le afecta a todos” y que acercarse a quienes enfrentan esta situación es una forma de acompañamiento. “Les vamos a apoyar en todo lo que necesiten”, aseguró.

Detalló que en los hospitales se establecieron centros de mando para coordinar la atención médica, con la participación de autoridades del sector salud. “Lo que hicimos fue lo que hay que hacer, que es la mejor atención que se pueda tener en los hospitales”, señaló.

Respecto a la investigación del accidente y a la información de la caja negra, Sheinbaum indicó que corresponde a la Fiscalía informar sobre los avances.