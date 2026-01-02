Daños menores, derrumbes y fugas de gas en Guerrero por sismo de 6.5

LA JORNADA

Acapulco, Gro. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal informó de forma preliminar, que luego del sismo registrado la mañana del viernes, en el municipio de Acapulco fueron atendidos reportes de fugas de gas LP, daños menores y derrumbes carreteros.

Los derrumbes de tierra y rocas se dieron en la avenida Escénica, en Sinfonía del Mar, ubicada en la avenida Adolfo López Mateos, y en la calzada Pie de la Cuesta. También se tiene el reporte de daños en cristales, plafones y acabados en diferentes inmuebles.

Asimismo, un sector de la avenida Escénica fue cerrado a la circulación vehicular, entre las colonias Joyas de Brisamar e Icacos, para atender el reporte de una fuga de gas en una plaza comercial del área. La vía fue reabierta a la circulación vehicular a las 9:15 horas.

En el municipio de San Marcos, en Costa Chica, se reportaron derrumbes menores en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, entre Acapulco y San Marcos, cerca del poblado de La Caridad.

Mientras que en el municipio de Juan R. Escudero, en la región Centro, se presentó un derrumbe de tierra y rocas en la carretera Tierra Colorada- Carrizal.

Mientras que en Tixtla se registró el derrumbe de una barda de adobe en la calle Aldama.

Protección Civil informó que tras el sismo registrado la mañana del viernes, se activaron los protocolos de protección civil para atender las afectaciones ocasionadas.

La dependencia indicó que el sismo tuvo una magnitud de 6.5 con epicentro a cuatro kilómetros al suroeste del municipio de San Marcos, en la región de Costa Chica, a las 7:58 horas.