¡Confirmado! La Serie del Caribe Jalisco 2026 ya tiene fecha y hora de todos sus partidos

La ciudad de Jalisco ya está lista para recibir a la Serie del Caribe 2026, con calendario definido. Por lo que este torneo de béisbol ya cuenta con fecha y hora para todos sus partidos.

Este certamen es la antesala a lo que será el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Serie del Caribe tendrá a 5 equipos participantes, de los cuales los mejores 4 de la Fase Preliminar, avanzarán a las Semifinales.

La Selección Mexicana de Béisbol será uno de los países que dispute este torneo. Sin embargo, lo hará con dos equipos, uno será México Verde y otro México Rojo.

¿Qué equipos participan de la Serie del Caribe Jalisco 2026?

México Rojo

México Verde

República Dominicana

Puerto Rico

Panamá

El calendario de la Serie del Caribe Jalisco 2026La Serie del Caribe Jalisco 2026 se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros. Por lo que habrá una semana entera de partidos con las siguientes fechas:

Domingo 1 de febrero

México Verde vs Puerto Rico – 13:00 hs (CDMX)

México Rojo vs República Dominicana – 19:30 hs (CDMX)

Lunes 2 de febrero

Puerto Rico vs República Dominicana – 14:00 hs (CDMX)

México Rojo vs Panamá – 19:00 hs (CDMX)

Martes 3 de febrero

México Verde vs Panamá – 14:00 hs (CDMX)

México Rojo vs Puerto Rico – 19:00 hs (CDMX)

Miércoles 4 de febrero

República Dominicana vs Panamá – 14:00 hs (CDMX)

México Verde vs México Rojo – 19:00 hs (CDMX)

Jueves 5 de febrero

Puerto Rico vs Panamá – 14:00 hs (CDMX)

México Verde vs República Dominicana – 19:00 hs (CDMX)

Viernes 6 de febrero

Semifinal: 2do puesto vs 3er puesto – 14:00 hs (CDMX)

Semifinal: 1er puesto vs 4to puesto – 19:00 hs (CDMX)

Sábado 7 de febrero