Desde la Pasión

¡Confirmado! La Serie del Caribe Jalisco 2026 ya tiene fecha y hora de todos sus partidos

By Redaccion1 / 2 enero, 2026

JUAN FÚTBOL

La ciudad de Jalisco ya está lista para recibir a la Serie del Caribe 2026, con calendario definido. Por lo que este torneo de béisbol ya cuenta con fecha y hora para todos sus partidos.

Este certamen es la antesala a lo que será el Clásico Mundial de Béisbol 2026. La Serie del Caribe tendrá a 5 equipos participantes, de los cuales los mejores 4 de la Fase Preliminar, avanzarán a las Semifinales.

La Selección Mexicana de Béisbol será uno de los países que dispute este torneo. Sin embargo, lo hará con dos equipos, uno será México Verde y otro México Rojo.

¿Qué equipos participan de la Serie del Caribe Jalisco 2026?

  • México Rojo
  • México Verde
  • República Dominicana
  • Puerto Rico
  • Panamá

El calendario de la Serie del Caribe Jalisco 2026La Serie del Caribe Jalisco 2026 se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero en el Estadio Panamericano de los Charros. Por lo que habrá una semana entera de partidos con las siguientes fechas:

Domingo 1 de febrero

  • México Verde vs Puerto Rico – 13:00 hs (CDMX)
  • México Rojo vs República Dominicana – 19:30 hs (CDMX)

Lunes 2 de febrero

  • Puerto Rico vs República Dominicana – 14:00 hs (CDMX)
  • México Rojo vs Panamá – 19:00 hs (CDMX)

Martes 3 de febrero

  • México Verde vs Panamá – 14:00 hs (CDMX)
  • México Rojo vs Puerto Rico – 19:00 hs (CDMX)

Miércoles 4 de febrero

  • República Dominicana vs Panamá – 14:00 hs (CDMX)
  • México Verde vs México Rojo – 19:00 hs (CDMX)

Jueves 5 de febrero

  • Puerto Rico vs Panamá – 14:00 hs (CDMX)
  • México Verde vs República Dominicana – 19:00 hs (CDMX)

Viernes 6 de febrero

  • Semifinal: 2do puesto vs 3er puesto – 14:00 hs (CDMX)
  • Semifinal: 1er puesto vs 4to puesto – 19:00 hs (CDMX)

Sábado 7 de febrero

  • Final – 19:00 hs (CDMX)

You may also like

Categorías