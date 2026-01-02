La Fórmula 1 ya espera el regreso de Checo Pérez

AS MÉXICO

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tendrá a 22 pilotos en la parrilla de salida; entre ellos, se suma el equipo Cadillac que contará con los experimentados Valtteri Bottas y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez que contarán con su asiento en la nueva campaña del año que recientemente inicia. La temporada contará con 24 carreras, la primera de ellas se efectuará el 8 de marzo en Australia y la última en Abu Dhabi el día 6 de diciembre. Las redes sociales de la F1, ya esperan a los experimentados pilotos.

Además de la nueva presencia de Cadillac F1 Team, se presentará la escudería Audi con los pilotos Gabriel Bortoleto y Nico Hulkenberg, el equipo dejó de llamarse Sauber. Lando Norris llegará como campeón del mundo con McLaren y el Gran Premio de la Ciudad de México se realizará el 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ese sería el día de la nueva aparición de ‘Checo’ Pérez en la capital mexicana después de no aparecer en el 2025. Los aficionados volverán a disfrutar al piloto.

Cadillac debutará en Fórmula 1 en el 2026. La escudería estadounidense apostó por ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas para ser su primera dupla de pilotos. De esta manera, Pérez regresará a la parrilla, tras estar sin asiento en el 2025. Sergio comanda el proyecto de la marca estadounidense que tiene grandes objetivos a mediano y largo plazo. Sin dudarlo, un podio sería un gran logro para Cadillac en el 2026.

La cita en Melbourne marcará el debut de Cadillac en F1 y que Pérez vuelva a competir en una carrera de la máxima categoría. El 8 de marzo, será una de esas fechas en las que el tapatío tendrá marcadas en su memoria, el equipo norteamericano estará debutando y su piloto estelar es el de Guadalajara, Jalisco.