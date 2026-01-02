Fecha confirmada para el regreso del Clausura 2026 y su formato especial por el Mundial

SOY FÚTBOL

¿Cuándo regresa la acción de la Liga MX con el Clausura 2026? En un año marcado por el Mundial que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, el futbol mexicano sufrirá ajustes importantes en su calendario. La expectativa crece entre los aficionados que esperan el inicio del torneo local en medio de un contexto histórico para el país.

Será en junio cuando México vuelva a ser sede de una Copa del Mundo por tercera vez en su historia, motivo por el cual la Liga MX debió modificar fechas y formatos. Estas decisiones buscan compactar el calendario durante los primeros meses del año y permitir una mejor planificación de cara al evento mundialista.

La actividad del Clausura 2026 comenzará el viernes 9 de enero y se extenderá hasta el 18 de mayo, día en el que se disputará la gran final. Por única ocasión, el torneo tendrá un formato más corto: habrá tres jornadas dobles en la fase regular, se eliminará el play-in y, para la liguilla, los equipos podrán alinear hasta nueve extranjeros en cancha.

Así se jugará la Jornada 1 del Clausura 2026

El arranque del torneo será el 9 de enero de 2026 con el duelo entre Atlas y Puebla. El sábado 10 continuarán las acciones con Xolos vs. América, Chivas vs. Pachuca y León vs. Cruz Azul, mientras que la Jornada 1 se cerrará el domingo con el enfrentamiento entre Pumas y Querétaro, marcando oficialmente el regreso del futbol mexicano.