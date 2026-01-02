¡Movida noche de año nuevo con detenciones y fuego!

– La operación permanente del C5i y la coordinación interinstitucional permitió controlar 15 incendios, detener a 13 probables delincuentes y recuperar cuatro vehículos robados.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Como resultado de la operación permanente del Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i), desde donde se brinda atención a la línea de emergencias 9-1-1, el Gobierno del Estado de Puebla atendió de manera oportuna y eficaz mil 012 reportes realizados por la ciudadanía, durante las celebraciones de Año Nuevo.

El monitoreo continuo, la canalización inmediata y la coordinación entre instituciones, también permitió dar atención a 15 incendios, la detención de trece probables delincuentes y la recuperación de cuatro vehículos con reporte de robo.

Durante la atención a las emergencias, participaron el Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas, Protección Civil, servicios médicos de urgencias, Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y corporaciones municipales.

La colaboración de las y los ciudadanos al realizar reportes oportunos fue fundamental para la canalización inmediata de las emergencias a las corporaciones correspondientes, lo que fortaleció la capacidad de respuesta ante situaciones de seguridad, médicas y protección civil.