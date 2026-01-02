Gobierno de Amozoc inicia el año con bacheo

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 2 de diciembre de 2026.— El Gobierno Municipal de Amozoc dio inicio al año 2026 con trabajos de bacheo en vialidades que requieren atención prioritaria, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y garantizar calles más seguras y funcionales para la ciudadanía.

Estas labores responden a las afectaciones provocadas por las condiciones climáticas y al desgaste natural de avenidas con varios años de servicio, por lo que se atienden de manera programada los puntos con mayor deterioro.

Durante este día, las cuadrillas de trabajo realizaron labores de bacheo en San Andrés Las Vegas, atendiendo de manera directa las necesidades de sus calles. Los trabajos continuarán en los próximos días como parte de una estrategia permanente de mantenimiento vial.

Así lo dio a conocer el edil, Severiano de la Rosa Romero, a través de redes sociales, al reiterar el compromiso de su administración 2024-2027 de trabajar desde el inicio del año en favor de las y los Amozoquenses, impulsando un año con más trabajo, mejores resultados y mayores beneficios para el municipio.