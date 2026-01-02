Bomberos controlan incendio en casa habitación de la colonia El Cerrito en Huauchinango

Abelardo Domínguez

Protección Civil y Bomberos de Huauchinango informó que la tarde de este día viernes, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron de manera oportuna un incendio en una casa habitación ubicada en la colonia El Cerrito, en el municipio de Huauchinango.

Al arribar al sitio, el personal de emergencia inició de inmediato las labores de control y liquidación del fuego, el cual se originó en un taller localizado al interior del inmueble. De acuerdo con el reporte oficial, el incendio provocó una afectación aproximada del 50% del taller, dejando únicamente pérdidas materiales.

Tras controlar la situación, los elementos de Protección Civil brindaron recomendaciones y medidas de seguridad a los propietarios, con el objetivo de prevenir futuros incidentes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener medidas preventivas en viviendas y talleres, así como a reportar de inmediato cualquier emergencia para una atención oportuna.