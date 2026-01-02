Atlixco ofrece 10% de descuento en el pago del predial durante enero

Staff/RG

El Ayuntamiento de Atlixco que encabeza la presidenta municipal Ariadna Ayala informó que durante el mes de enero se aplica un 10 por ciento de descuento en el pago del impuesto predial, como parte de las acciones para incentivar el cumplimiento puntual de esta contribución municipal.

Este beneficio está contemplado en la Ley de Ingresos del municipio y busca apoyar la economía de las familias atlixquenses, además de fortalecer la recaudación para continuar con obras y servicios públicos en el municipio, destacó que el pago oportuno del predial permite seguir impulsando acciones en materia de infraestructura, seguridad, servicios básicos y programas sociales en beneficio de la población.

Las y los contribuyentes pueden realizar su pago en las cajas recaudadoras autorizadas del municipio, ubicadas en distintos puntos de Atlixco, así como mediante las formas de pago que disponga la Tesorería Municipal.

El Ayuntamiento exhortó a la ciudadanía a aprovechar el descuento vigente durante enero y a realizar su pago únicamente en puntos oficiales, a fin de evitar fraudes y asegurar que los recursos se destinen al desarrollo del municipio.