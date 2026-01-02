Sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero dejó dos muertos y 12 lesionados: Protección Civil

LA JORNADA

Ciudad de México. En su más reciente actualización sobre los efectos del sismo de magnitud 6.5 ocurrido hoy en San Marcos, Guerrero, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en la Ciudad de México se reportó una persona fallecida y 12 personas lesionadas.

El Hospital La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó la caída de plafones, sin que ello afecte la prestación de servicios a las y los usuarios. Además, los 44 transformadores que presentaron fallas fueron atendidos por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El incendio registrado en un inmueble ubicado en la calle Arrieta 123 fue controlado. Asimismo, se retiraron cuatro árboles caídos que afectaron el cableado eléctrico y de fibra óptica en la alcaldía Benito Juárez, abundó la institución en un comunicado.

También se evalúan dos estructuras por posible riesgo de colapso y, de manera preventiva, se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación, en las que se realizaron evacuaciones preventivas. Se llevaron a cabo sobrevuelos de verificación con cinco helicópteros del Agrupamiento Cóndores, así como el despliegue de personal en tierra.

Los sistemas de transporte público Cablebús, Metrobús, Metro y Servicio de Transportes Eléctricos no reportan afectaciones. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México opera con normalidad.En Guerrero, autoridades de protección civil informan que hasta el momento hay 16 municipios con afectaciones: Acapulco de Juárez, San Marcos, Tecoanapa, Las Vigas, Ayutla de los Libres, San Luis Acatlán, Florencio Villarreal, Malinaltepec, Ometepec, Juan R. Escudero, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, Chilapa de Álvarez, Tixtla de Guerrero, Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán.

Asimismo, se informó el fallecimiento de una mujer en la localidad de Las Minas, municipio de San Marcos. Asimismo, se lleva a cabo la cuantificación de viviendas dañadas.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) instaló en dicho municipio el Puesto de Mando en el Mercado Municipal y activó la fase de atención y auxilio del Plan DN-III-E y la Secretaría de Marina (Semar) el Plan Marina.

Por su parte, el gobierno del estado de Guerrero declaró la instalación de la Sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil.

En el municipio de Acapulco de Juárez se atendieron 19 reportes de fugas de gas LP; se retiró el escombro de 4 bardas colapsadas. Y se trabaja en el retiro de escombro de 18 derrumbes de tierra y rocas en las avenidas Escénica, Sinfonía del Mar y Calzada Pie de la Cuesta.

En el municipio de Chilpancingo de los Bravo las 3 fugas de gas LP que se reportaron fueron atendidas, así como la limpieza por escombro de una barda colapsada mientras que en el municipio de Coyuca de Benítez se reporta un hospital afectado y en los municipios de Coyuca de Benítez y Huamuxtitlán se registraron 2 y 4 viviendas afectadas respectivamente.

En el resto de los municipios mencionados las principales afectaciones son derrumbes, caídas de árboles y postes, además de bardas colapsadas. Hasta el momento operan con normalidad carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses.