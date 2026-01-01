Trabajo conjunto por la ciudad, planteó el presidente municipal, Pepe Chedraui

María Tenahua
El edil de Puebla, Pepe Chedraui y la presidenta del patronato del DIF municipal, MariElise Budib, destacaron que este 2026 estará lleno de oportunidades.
Convocaron a los capitalinos a trabajar de manera conjunta, para que a Puebla le vaya bien.
Pepe Chedraui resaltó que la ciudadanía comparte más que un lugar para vivir, pues conlleva trabajo, compromiso y las ganas de salir adelante.
Reiteró que este año que inicia continúe el trabajo conjunto por la ciudad.
A su vez, la presidenta del patronato del DIF municipal, MariElise, deseó a las familias salud, alegría y proyectos.
