Trabajo conjunto por la ciudad, planteó el presidente municipal, Pepe Chedraui

María Tenahua

El edil de Puebla, Pepe Chedraui y la presidenta del patronato del DIF municipal, MariElise Budib, destacaron que este 2026 estará lleno de oportunidades.

Convocaron a los capitalinos a trabajar de manera conjunta, para que a Puebla le vaya bien.

Pepe Chedraui resaltó que la ciudadanía comparte más que un lugar para vivir, pues conlleva trabajo, compromiso y las ganas de salir adelante.

Reiteró que este año que inicia continúe el trabajo conjunto por la ciudad.

A su vez, la presidenta del patronato del DIF municipal, MariElise, deseó a las familias salud, alegría y proyectos.