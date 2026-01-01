Este año, 31 mdp en el Presupuesto Participativo de Puebla capital: Gómez Tepoz

María Tenahua

El secretario de Bienestar y Participación Ciudadana del municipio de Puebla, Carlos Gómez Tepoz, señaló que este año se destinarán 31 millones de pesos en el Presupuesto Participativo, pero buscarán incrementar este recurso.

Recordó que en 2025 se invirtió esta misma cantidad en mejoramiento de espacios educativos con pintura, mobiliario e instalación de techumbres.

Asimismo, agregó que el año pasado se benefició a las inspectorías de la capital poblana y este 2026 será en las unidades habitacionales.