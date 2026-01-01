Pirotecnia provoca mala calidad del aire en la Angelópolis: Monitoreo

Puebla capital registra calidad del aire apenas regular este 1 de enero

Erika Méndez

Puebla capital inició el año con calidad del aire regular, de acuerdo al monitoreo estatal.

Dicha condición se replicó también en San Martín Texmelucan y Tehuacán.

La mala calidad del aire se derivó de la intensa movilización previo a Año Nuevo y principalmente por pirotecnia.