Durante la madrugada de Año Nuevo, dos incendios en el estado: PC

- No se reportaron heridos ni daños materiales
Erika Méndez
Durante la madrugada de este 1 de enero, ocurrieron dos incendios en Puebla, informó la dirección de Protección Civil estatal.
Los siniestros ocurrieron en los municipios de Puebla y San Pedro Cholula.
En la capital, sucedió en un lote baldío en la colonia Bosques de Manzanilla.
No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.
En tanto, en San Pedro Cholula, la quema se registró en el barrio de San Matías Cocoyotla, en un comercio dedicado al almacenamiento de tubos de drenaje de plástico.
En el lugar se realizó enfriamiento y remoción, para evitar una posible reactivación.
