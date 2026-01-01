Este viernes arranca el reemplacamiento por revista rehicular en Puebla

Erika Méndez
Este viernes 2 de enero arranca el periodo de reemplacamiento por revista vehicular en Puebla y estará vigente hasta el 31 de enero.
La secretaría de Movilidad y Transporte hizo un llamado a los ciudadanos con unidades de servicio mercantil a regularizar su vehículo a tiempo.
A fin de evitar sanciones y contribuir a una movilidad segura, ordenada y responsable en Puebla.
You may also like
-
Dejan bolsas con restos humanos en San Miguel Espejo, inspectoría de Puebla capital
-
Plantean sembrar 100 mil árboles en Puebla capital este año
-
2025: un año lleno de éxitos y proyector para la actriz y directora Elisabetha Gruener
-
Juanes y Rivs fusionaron su talento y estilo en “Beso de novela”
-
EU lanza nuevos ataques contra narcolanchas en aguas internacionales; tripulantes saltan por la borda y huyen