Este viernes arranca el reemplacamiento por revista rehicular en Puebla

Erika Méndez

Este viernes 2 de enero arranca el periodo de reemplacamiento por revista vehicular en Puebla y estará vigente hasta el 31 de enero.

La secretaría de Movilidad y Transporte hizo un llamado a los ciudadanos con unidades de servicio mercantil a regularizar su vehículo a tiempo.

A fin de evitar sanciones y contribuir a una movilidad segura, ordenada y responsable en Puebla.