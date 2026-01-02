México cerró enero con 41 homicidios dolosos en un día; el sexenio acumula 31 mil 913 víctimas

MARICELA ALLENDE

De acuerdo con el reporte de la guerra en números elaborado por TResearch International, con base en información oficial al corte del 31 de diciembre de 2025 México registró 41 homicidios dolosos.

Durante esa jornada, Baja California encabezó la lista con cinco víctimas, seguido de Chihuahua, Guerrero y Estado de México, con cuatro homicidios cada uno. Guanajuato, Jalisco y Morelos reportaron tres casos, mientras que Colima, Oaxaca, Puebla y Sinaloa contabilizaron dos.

Entidades como Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz registraron un homicidio cada una. En contraste, 14 estados no reportaron asesinatos durante ese día.

El dato diario se da en un contexto de fluctuaciones en los días previos: antier: 56 homicidios, hace tres días: 52 homicidios, ayer (31 de diciembre): 41 homicidios.

En lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum 2024–2030, el país acumula 31,913 homicidios dolosos. Guanajuato se mantiene como la entidad más violenta del periodo con 3,619 víctimas, seguido por Estado de México (2,462), Chihuahua (2,340), Baja California (2,237) y Sinaloa (2,210).

Otras entidades con cifras elevadas son Guerrero (1,740), Michoacán (1,617) y Jalisco (1,605). En el extremo opuesto, Yucatán (52), Durango (87) y Coahuila (112) presentan los acumulados más bajos del sexenio.

¿Dónde suben y dónde bajan los homicidios?

El análisis de la variación 2023–2024 por entidad, con datos del INEGI y el SESNSP, revela contrastes significativos. Tabasco encabeza los incrementos con un alarmante +308%, seguido de Chiapas (+95%), Baja California Sur (+88%), Ciudad de México (+74%) y Veracruz (+73%).

En contraste, algunas entidades muestran reducciones relevantes, como Zacatecas (-48%), Tamaulipas (-29%) y Durango (-11%). Campeche y Michoacán no presentan variación.