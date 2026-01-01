Dejan bolsas con restos humanos en San Miguel Espejo, inspectoría de Puebla capital

Desde Puebla

Este 2026 arrancó con el hallazgo de bolsas negras con restos humanos en la inspectoria San Miguel Espejo, en Puebla capital.

Al parecer, se trató de dos cadáveres, pero las instancias oficiales no han dado detalles.

Esta mañana de jueves sobre la calle 5 de Mayo y Miguel Hidalgo, en la entrada de San Miguel Espejo.

La zona fue acordonada por elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana.

Se desconoce cuantos son y si son hombres o mujeres.