Maelo Ruiz y Charlie Aponte ofrecerán en México uno de los conciertos más importantes de la salsa a nivel mundial del entrante año 2026..

Miércoles 10 de junio, Arena Ciudad de México.

Dos figuras históricas del género en un solo escenario, interpretando todos sus éxitos.

Por Mino D’Blanc

Uno de los conciertos más importantes e históricamente trascendentales que habrá en el entrante año 2026 en la República Mexicana es el que ofrecerán Maelo Ruiz y Charlie Aponte el miércoles 10 de junio en Arena Ciudad de México en la capital del país.

Sin duda alguna, será una de las noches más significativas para todo el público apasionado por el género de la salsa tanto romántica como clásica contemporánea, ya que ambos artistas son voces fundamentales que han marcado la memoria sentimental de varias generaciones no solo en América Latina, sino a nivel mundial.

Desde que fue anunciado este concierto despertó una expectativa particular entre el público salsero, ya que no solo es la relevancia de los dos excelsos intérpretes, sino es el simbolismo que encierra reunir en un mismo escenario -¡y qué escenario!- a dos grandes del género, quienes cada uno con su respectiva e insuperable trayectoria, han contribuido a definir el pulso emocional del género.

El nombre de Maelo Ruiz est{a ligado a una etapa de Oro de la salsa romántica, con canciones que se convirtieron en banda sonora de historias personales, rupturas y reconciliaciones, siempre desde una interpretación contenida y profundamente humana. No por algo, su presencia en la icónica Arena CDMX confirma el vínculo sólido que ha construido con el público mexicano a lo largo de los años.

Charlie Aponte representa una historia vida de la salsa clásica, forjada desde su paso como voz principal del emblemático grupo El Gran Combo de Puerto Rico y consolidada posteriormente en su carrera como solista. Su inconfundible timbre de voz y su manera de habitar el escenario lo han convertido en un referente de elegancia, oficio y respeto por la tradición salsera. Su regreso a la capital de nuestro país y en un recinto de gran formato como lo es la Arena CDMX, refuerza la vigencia de una propuesta que sigue convocando no solo a todos sus seguidores, sino a nuevas audiencias.

Por ende, con este concierto tanto Maelo Ruiz como Charlie Aponte confirman que la salsa sigue siendo un territorio vivo, capaz de convocar multitudes y de generar encuentros que trascienden generaciones.

Y es que no solo se perfila como un evento musical histórico, sino como un ejercicio de memoria colectiva. En un contexto donde los espectáculos suelen privilegiar la inmediatez, la reunión de Maelo Ruiz y Charlie Aponte propone una pausa al ser un recorrido por canciones que han resistido al paso del tempo y que continúan dialogando con la experiencia cotidiana de quienes las escuchan.

La Arena CDMX con su capacidad y condiciones técnicas es el ideal para que este encuentro alcance la dimensión que exige un repertorio lleno de emoción, nostalgia y celebración para todos los asistentes.

La organización del evento apuesta por una producción a la altura de la relevancia artística de ambos intérpretes, cuidando tanto el sonido como la experiencia integral del público. Para la escena salsera no solamente en México, sino a nivel mundial, este concierto se inscribe como uno de los acontecimientos más relevantes del 2026, no sólo por la talla de los protagonistas, sino por lo que representa reunir en un mismo escenario dos formas complementarias de entender la salsa: la romántica y la clásica, la introspectiva y la festiva.

Los boletos se pueden adquirir a través del sistema superboletos.com a través del link https://www.superboletos.com/landing-evento/aafkUQ62KS7Ji1s0vJ0g3w y tienen un costo desde los $3,138 hasta los $502.