Anuncia USEP reinscripción para el periodo 2026B

A partir del 2 de enero, las y los estudiantes de las cinco sedes podrán consultar la convocatoria en el sitio web de la institución.

Staff/RG

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – Con el objetivo de dar continuidad a la formación de las y los futuros profesionales de la salud, la Universidad de la Salud del Estado de Puebla (USEP), realizará el proceso de reinscripción al periodo 2026B, tanto en su sede principal como en sus cuatro regionales.

La convocatoria será publicada el 2 de enero de 2026 en el sitio oficial de la universidad: https://usep.puebla.gob.mx/, donde estará habilitada la plataforma para que cada estudiante consulte la malla curricular de su plan de estudios, identificar las materias que le corresponden y revisar las que han sido asignadas para el próximo semestre.

En la mencionada plataforma, las y los interesados deberán generar las referencias de pago de derechos correspondientes, las cuales deben pagarse únicamente del 6 al 8 de enero en la modalidad de su preferencia. Es recomendable realizar este procedimiento en los kioscos de servicios y atención del Gobierno de Puebla, a fin de que el pago se vea aplicado de manera inmediata.

El proceso de reinscripción concluirá cuando el pago sea validado a través de su comprobante fiscal digital por internet (CFDI), el cual se verá reflejado en la plataforma de la universidad.

En apego a la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el impulso del gobernador Alejandro Armenta para ofrecer educación superior en salud con calidad, la USEP ofrece tres licenciaturas en su sede principal, ubicada en la capital del estado: Médico Cirujano, en Enfermería y Obstetricia, así como en Promoción y Atención a la Salud. En las sedes regionales la oferta académica consiste en dos licenciaturas: Médico Cirujano y Enfermería y Obstetricia.