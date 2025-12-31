Acuerdate como de mi mismo

Bitácora de futuro
Pohema
Escritor Bayardo Quinto Núñez
~Les deseo a todos/as un Venturoso Año Nuevo 2026~
Se preguntó:
¿habría salvado la mala suerte?
sólo sería un sentimiento,
es un enfoque,
de inmensa amistad presumiblemente,
lo que inducía solicitar
los favores aunque después
haya un verificado de la
lectura tan provechosa
o el estudio prolijo
de una buena parte
aunque haga reverencia creer
que el juicio contemporáneo
sobre la ilustre personalidad
lírica que llega al erróneo,
al menos más de un
concepto injusto, o justo
como una biblioteca
o valedor que podrían
haber erigido amistad inalterable
y esa dulce intimidad
nada más, la deleznable
personalidad, donde existía,
más que la pasión del cariño
recíproco o la franca
admiración por el talento genial,
no podía ser otra cosa tan común,
no sólo en los hombres
de genio, o en fundamentales
instantes del trance,
consagración real y
de la más miserable adulación.
No es el hijo de aquel oscuro
que llega a la mentirosa alma
para inmortalizar el alma célebre,
hasta entonces por la
tradicional nobleza.
Entonces. El propósito de encender la aureola,
es para conocer lo desconocido, y,
se le conoce su adolescencia llena
precocidades por la cultura
y por las grandes improvisaciones
y más tarde rematara su prestigio
en sus Epístolas y en sus Sátiras.
Aunque ha tratado con aquella
insuperable franqueza, es el incentivo
visto por resolución sin ostentaciones
frívolas de la Señora Realidad
decente inserta en la Cultura
De Las Artes, y,
recuerdo su libro predilecto,
es el de la vida real
donde nace todo…
y se produce, donde la posteridad
va magnificando sus perfiles en
las armonías y sus dulzuras dejando
estelas perdurables que observan
el infinito del alma,
en donde se escucha la palabra
pensada de la elocuencia recorriera
las tierras como una Oda
exactamente atendida citando
detalles deslumbrantes de la vida,
y huir como una gacela
impartiendo, pregonando
la novedad del tiempo,
dejando abandonado su propio escudo,
en valor con legendario,
con destellos de el inmortal
con intimidad histórica;
donde el juicio de la posteridad,
mantiene encendido, el fogón
de la más pura gratitud.
Se le ha visto decir entre las comodidades,
exclamar en el campo
de la vorágine, odisea de la
ciudad y entre sus hastíos,
pero, antes huyera presuroso (s)
le conoce, pero, los hombres
deben ser estudiados con arreglo a la época,
y las odas concluidas con principios,
para suavizarlas con desnudes,
tenuidades, lleno de prevenciones ecuánime,
y no anarquizada juzgando
la moral tuya o de éste o aquel,
que los desvalijen,
para ganarlo todo o para no
perder nada, para enjaretar
o desenjaretar un negocio, sacarle ventaja,
el tiempo es su tirano,
efectivamente, la llanura que rodea
a la ciudad da aspecto extraño
al paisaje, aparentemente no se observa
pero, al aproximarse se ve todo,
sabe de la excusa,
no discute, se piensa,
con el deambular con
hermoso maquillaje mental,
¿qué pasa? esperar y esperar,
así se firma, ¿quién es?
huyó, pero volverá (n)
ni dudarlo, ni siquiera
un reloj detendrá eso…!!!
Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.
