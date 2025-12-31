Acuerdate como de mi mismo

Bitácora de futuro

Pohema

Escritor Bayardo Quinto Núñez

~Les deseo a todos/as un Venturoso Año Nuevo 2026~

Se preguntó:

¿habría salvado la mala suerte?

sólo sería un sentimiento,

es un enfoque,

de inmensa amistad presumiblemente,

lo que inducía solicitar

los favores aunque después

haya un verificado de la

lectura tan provechosa

o el estudio prolijo

de una buena parte

aunque haga reverencia creer

que el juicio contemporáneo

sobre la ilustre personalidad

lírica que llega al erróneo,

al menos más de un

concepto injusto, o justo

como una biblioteca

o valedor que podrían

haber erigido amistad inalterable

y esa dulce intimidad

nada más, la deleznable

personalidad, donde existía,

más que la pasión del cariño

recíproco o la franca

admiración por el talento genial,

no podía ser otra cosa tan común,

no sólo en los hombres

de genio, o en fundamentales

instantes del trance,

consagración real y

de la más miserable adulación.

No es el hijo de aquel oscuro

que llega a la mentirosa alma

para inmortalizar el alma célebre,

hasta entonces por la

tradicional nobleza.

Entonces. El propósito de encender la aureola,

es para conocer lo desconocido, y,

se le conoce su adolescencia llena

precocidades por la cultura

y por las grandes improvisaciones

y más tarde rematara su prestigio

en sus Epístolas y en sus Sátiras.

Aunque ha tratado con aquella

insuperable franqueza, es el incentivo

visto por resolución sin ostentaciones

frívolas de la Señora Realidad

decente inserta en la Cultura

De Las Artes, y,

recuerdo su libro predilecto,

es el de la vida real

donde nace todo…

y se produce, donde la posteridad

va magnificando sus perfiles en

las armonías y sus dulzuras dejando

estelas perdurables que observan

el infinito del alma,

en donde se escucha la palabra

pensada de la elocuencia recorriera

las tierras como una Oda

exactamente atendida citando

detalles deslumbrantes de la vida,

y huir como una gacela

impartiendo, pregonando

la novedad del tiempo,

dejando abandonado su propio escudo,

en valor con legendario,

con destellos de el inmortal

con intimidad histórica;

donde el juicio de la posteridad,

mantiene encendido, el fogón

de la más pura gratitud.

Se le ha visto decir entre las comodidades,

exclamar en el campo

de la vorágine, odisea de la

ciudad y entre sus hastíos,

pero, antes huyera presuroso (s)

le conoce, pero, los hombres

deben ser estudiados con arreglo a la época,

y las odas concluidas con principios,

para suavizarlas con desnudes,

tenuidades, lleno de prevenciones ecuánime,

y no anarquizada juzgando

la moral tuya o de éste o aquel,

que los desvalijen,

para ganarlo todo o para no

perder nada, para enjaretar

o desenjaretar un negocio, sacarle ventaja,

el tiempo es su tirano,

efectivamente, la llanura que rodea

a la ciudad da aspecto extraño

al paisaje, aparentemente no se observa

pero, al aproximarse se ve todo,

sabe de la excusa,

no discute, se piensa,

con el deambular con

hermoso maquillaje mental,

¿qué pasa? esperar y esperar,

así se firma, ¿quién es?

huyó, pero volverá (n)

ni dudarlo, ni siquiera

un reloj detendrá eso…!!!

Micro Autobiografía: Bayardo Quinto Núñez (Bayquinú) ha publicado veinticinco (25) Libros: Ensayos; Opiniones diversas; Pohemas; Cuentos; Relatos; Minicuentos; Novelas Cortas; y tiene varios libros escritos inéditos, y otros que va escribiendo, los cuales en su momento si hay oportunidad saldrán a la luz pública, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales; Abogado y Notario Público; Instructor Deportivo en Baloncesto, Escritor; Pintor; estudio Siempre Música, Artesano del Calzado, y tras su ardua experiencia en medios escritos de gran trayectoria en Nicaragua, como ¡El Nuevo Diario y Diario La Prensa, y Columnista Internacional, y Nicaragüense.