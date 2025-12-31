El cantante español Tony Lozano alcanzó un millón de reproducciones en Spotify con su EP “Haciéndolo Romántico”

- Es uno de los artistas destacados de la bachata contemporánea no solo en España, sino en el mundo entero
Por Mino D’Blanc
El cantante bachatero español Tony Lozano alcanzó con su EP “Haciéndolo Romántico” un millón de reproducciones en Spotify, lo que representa un éxito en su carrera artística.
Producido por el reconocido DerekVinci y respaldado por la casa discográfica EQS Música, logran una colaboración que eleva notablemente la calidad artística y sonora de este EP que es un trabajo que reafirma la identidad musical del artista y su apuesta por la innovación dentro del género bachata. Es un mix de canciones románticas y auténticas con mucho sentimiento, melodías inspiradoras y una cuidada producción que respeta a la bachata tradicional, incorporando a la vez mezclas de sonidos autóctonos españoles. Esta fusión única aporta frescura al género y conecta con un público diverso que valora tanto la esencia clásica como las nuevas propuestas sonoras.
El resultado es un material sólido, elegante y emocional, que ha logrado posicionares con fuerza en plataformas digitales, especialmente en Spotify.
Alcanzar el millón de reproducciones representa no solo un logro numérico, sino también el reconocimiento del público al trabajo, la dedicación y la visión musical de Tony Lozano quien continúa ampliando su proyección internacional y reafirma su compromiso con la música romántica, honesta y con identidad propia, marcando un nuevo capítulo en su evolución artística y consolidándose como una de las voces destacadas de la bachata contemporánea en España y en el mundo.
