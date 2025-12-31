Reik cierra el 2025 festejando 20 años de trayectoria y con “TQ+”, su nuevo disco

Para mayo de 2026 ya tienen confirmado tour internacional que incluye Estados Unidos, Perú y México

Por Mino D’Blanc

“TQ+” es el nuevo álbum de Reik con el que expanden su regreso a su esencia baladística, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

La primera parte de este proyecto de Bibi Marín, Jesús Navarro y Julio Ramírez, los integrantes del exitoso grupo mexicano, apareció en el mes de mayo de este año 2025 que está por finalizar en forma del EP “TQ”. Una propuesta que volvía a poner al centro del proyecto las melodías vocales fusionadas con las guitarras acústicas que son la esencia musical del trío. Un viaje realizado desde la confianza de la experiencia.

Los tres artistas integrantes discernieron: “queríamos regresas a la esencia de Reik. Entonces buscamos traer en la primera parte ese sonido de guitarras a las experiencias de hoy. Mientras que, en la segunda, nuestro objetivo fue llevar estilo a su máxima expresión con un lado más moderno. Además, con las colaboraciones con Xavi y Yami Safie, Gabito Ballesteros y Leo Rizzi logramos algo único que esperemos disfruten tanto como nosotros”.

Ahora esta segunda parte ya fen forma de álbum “TQ+” está definida por sonidos frescos y colaboraciones ya conocidas precisamente como la de Xavi y Yami Safdie, además de sorpresas nuevas como Gabito Ballesteros en el sencillo “Viernes” y Leo Rizzi.

Cabe mencionar que “La del primer puesto” Ft. Xavi y que es parte de “TQ+” fue Top 1 en el ranking Radio Pop, y durante diez semanas consecutivas se ha mantenido en el Top 10.

Este 2025 lo cierran festejando su vigésimo aniversario. Para el 2026, arrancarán en el mes de mayo un tour internacional en el que ya tienen confirmadas presentaciones en Estados Unidos en ciudades como Chicago, Nueva York, Hollywood, Los Ángeles, entre otras. Además, estarán el 14 en Costa 21 en Lima, Perú.

En México estarán el 9 de mayo en Monterrey, Nuevo León y el 22 de ese mismo mes en Guadalajara, Jalisco.

En relación a premios y reconocimientos, este año obtuvieron en la categoría “Mejor Canción Pop” por “Mientes” el galardón de los Premios Juventud 2025.

Además, acaban de recibir importantes notificaciones y trofeos, entre ellos, uno muy especial por parte de Sony Music, su disquera, por sus 20 años de trayectoria. En dicho reconocimiento destacan sus logros globales, entre los que se encuentran más de 10,394 millones de streams de audio, 16,728 millones de streams de video y +1.2 millones de discos físicos vendidos a lo largo de su carrera.

También han sido acreedores a importantes certificaciones por sus producciones discográficas, como son: Diamante por “Peligro”, Cuádruple Platino por “Des/Amor” y por “Reik”, Triple Platino + Oro por “Ahora”, Platino + Oro por “”Secuencia” y por “Un día más” y Platino por “Reik en Vivo Auditorio Nacional”.