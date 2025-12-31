Congreso analiza ampliar periodos de sesiones para mejorar productividad legislativa

Jorge Barrientos

El Congreso del Estado continúa evaluando la posibilidad de incrementar los periodos de sesiones ordinarias, con el objetivo de mejorar la productividad legislativa y elevar la calificación obtenida en la evaluación de su desempeño.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, informó que se encuentra en análisis la propuesta planteada anteriormente por la ex diputada Laura Artemisa García Chávez, cuando presidía el Congreso del Estado.

Detalló que se valora la viabilidad de sumar un periodo más de sesiones, para pasar de tres a cuatro periodos ordinarios al año, lo que permitiría agilizar el desahogo de iniciativas presentadas ante el Poder Legislativo.

Gaspar Ramírez explicó que el trabajo legislativo no se limita a presentar y aprobar iniciativas, sino que también implica procesos de análisis, consulta y revisión jurídica, por lo que solicitó al área jurídica evaluar la posibilidad de ampliar los periodos de sesiones para avanzar en la aprobación de más leyes.

Cabe recordar que el Observatorio del Trabajo Legislativo otorgó una calificación de 1.8 sobre 5 puntos posibles al desempeño de la LXII Legislatura de Puebla durante su primer año de actividades.

Además, el informe reveló que solo el 13 por ciento de las iniciativas presentadas fueron aprobadas, y que la mayoría de estas correspondieron a propuestas enviadas por el titular del Poder Ejecutivo estatal.