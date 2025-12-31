Sentencian a 60 años de prisión a Javier López Zavala por el feminicidio de Cecilia Monzón

Jorge Barrientos

Javier López Zavala fue sentenciado a 60 años de prisión, la pena máxima prevista en la legislación estatal, por el feminicidio de Cecilia Monzón, abogada, activista y madre de su hijo. La misma condena fue impuesta a sus cómplices Yahir y Silvestre, quienes participaron en la planeación y ejecución del crimen.

De acuerdo con la resolución judicial, el tribunal acreditó plenamente la responsabilidad penal de los tres sentenciados, tras valorar pruebas periciales, testimoniales y técnicas que demostraron que el asesinato fue premeditado, cometido con ventaja y motivado por razones de género, elementos que configuran el delito de feminicidio.

Cecilia Monzón era una reconocida defensora de los derechos de las mujeres y litigante en casos de violencia de género. Su asesinato causó indignación social a nivel nacional, al evidenciar los riesgos que enfrentan las mujeres que denuncian y combaten la violencia machista. Desde el inicio del proceso, organizaciones civiles y colectivas feministas exigieron justicia y una sentencia ejemplar.

La Fiscalía General del Estado informó que la condena incluye, además de la pena privativa de la libertad, la reparación integral del daño a favor de la víctima indirecta, conforme a lo establecido por la ley.

Si bien familiares, activistas y colectivos han señalado que no puede hablarse de un triunfo cuando el proceso inició con la pérdida de la vida de una mujer, la sentencia representa un precedente relevante en el combate a la impunidad en casos de feminicidio y un mensaje de que estos crímenes deben ser investigados y castigados con todo el rigor de la ley.

El caso de Cecilia Monzón se ha convertido en un símbolo de la exigencia de justicia, así como de la urgencia de fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para las mujeres en México.