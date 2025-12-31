“Cúlpame” es el nuevo sencillo de la artista argentina radicada en México, Celeste Sanazi

Por Mino D’Blanc

“Cúlpame” es el nuevo sencillo de Celeste Sanazi, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción es una salsa intensa y emotiva, con una producción muy cuidada y rica en matices que convierte la complejidad de las relaciones humanas en una vibrante experiencia musical. Marca el inicio de una etapa de mayor profundidad interpretativa y madurez artística.

Celeste Sanazi discernió sobre “Culpable”: “es la canción que cuenta sobre sentirse tan víctima como victimario en esas relaciones que, por no saber irse a tiempo, todo puede terminar peor de lo que ya un final se siente. Fue un hermoso desafío poder componer con una letra tan sencilla pero directa, y una producción de salsa tan poderosa como se logró hacer sonar”.

El video de este tema fue dirigido por Diana Martínez y por Guigo Sánchez.y se puede disfrutar en YouTube. Cuenta con toda una estética visual seductora. Desde los planos, la elección de los colores, logrando contar visualmente una historia cautivante. La trama narra de manera misteriosa y sensual el trasfondo de una ruptura amorosa. Sobre dicho material audiovisual, Celeste Sanazi discernió: “todos los visuales que producimos tienen un guiño cinematográfico. La narrativa del video muestra los colores emocionales a través de la coreografía, la paleta de colores y el diseño fotográfico. Todo está pensado para que la suma de las partes tenga un condimento poderoso a la hora de contar la historia”.

La cantante fusiona música y actuación para crear un universo artístico donde las historias intensas y honestas se mezclan con raíces tropicales, pop y guiños urbanos. Sus canciones abordan vínculos, deseo y carácter. Ella argumentó al respecto: “no creo que sea un género lo que define mi proyecto. Este disco tiene ritmos latinos, cumbia, salsa, electro tango y guiños urbanos. Tiene mucha fuerza y letras muy poderosas para “decir” lo incómodo”.

La inspiración de Celeste Sanazi proviene de lo que incomoda decir, de las injusticias y de los temas delicados del amor y el desamor. Además, su experiencia en producciones para empresas internacionales muy importantes como Netflix, Paramount, Nickelodeon, Telefé, Televisa y Viacom, le ha permitido aprender que el equipo y la pasión por un proyecto son claves para lograr resultados sólidos y sostenibles.

Ella ha logrado fusionar su experiencia histriónica con su pasión por la música consolidando un camino que sigue en ascenso y en donde hoy por hoy su enfoque principal está en la música. “El arte siempre fue lo más seguro de mi camino. La música vino de la mano de la comedia musical. Componer música nación sin querer y por un deseo de poder decir lo que en el día a día no es tan fácil. Para mí, la música tiene un súper poder y me importa mucho sacarle jugo a usarlo a favor”, comentó.

El entrante año 2026 para Celeste Sanazi se perfila como un periodo de mucha creatividad y crecimiento en su carrera, con nuevos proyectos que consolidarán su camino en la música y le permitirán profundizar en su universo artístico. Entre ellos está un nuevo álbum que promete sorprender no solo a sus fans, sino a nuevos públicos de todas las generaciones a través de canciones potentes y emotivas. Sobre ello, la artista profundizó: “cada canción tiene una agudeza en la letra y una producción musical que te levanta de la silla para bailar, sentir y pensar. Todo junto. Me entusiasma mucho poder compartir cada tema porque viene con una fuerza que hasta a mí me hace sentir orgullosa y ansiosa de poder compartir”.

El quehacer de Celeste es sencillamente intenso y pasional, ya que sigue transformando cada experiencia en canción, explorando emociones complejas y llevándolas al escenario. No por algo, con “Cúlpame” y los proyectos que vienen en el futuro más cercano, demuestra que su música no solo es para escucharse, sino para sentirla, invitando al escucha a vivir, bailar y reflexionar junto a ella.

