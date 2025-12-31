2025: un año lleno de éxitos y proyector para la actriz y directora Elisabetha Gruener

Por Mino D’Blanc

Este año Elisabetha Gruener lo cierra con una mezcla de gratitud, aprendizaje y claridad profesional, que la incita a seguir en su búsqueda artística, reconociendo que marcó un ritmo distinto en comparación con el 2023 y 2024, cuando regresó a nuestro país tras graduarse de la universidad en Londres y comenzar formalmente su carrera precisamente en México.

La actriz y directora que se ha distinguido por su sensibilidad y carisma dentro y fuera de los escenarios, aseveró: “este año ha sido mucho más tranquilo, pero me dio la oportunidad de profundizar en mí misma y en lo que me han enseñado”.

Y es que durante 2025, la hija de la multifacética artista Susana Zabaleta y del reconocido director Daniel Gruener consolidó su presencia en la escena teatral con “Los Fridos” y con “Prisma”, con lo que fortaleció su visión “creativa” artísticamente hablando. Dicho proceso la llevó a replantear objetivos. De ello puntualizó: “muchas veces nos encerramos en qué es lo que sigue en términos estratégicos, de saber qué quiero hacer y con quién quiero trabajar”.

A la vez, destacó la importancia de detenerse y disfrutar un poco más de lo que hay alrededor, pues no todo es trabajo. “Ha sido un poco difícil porque el ritmo… ¡Basta! Tómate el tiempo de ver otras cosas que no sean trabajo”, discernió entre risas al evaluar precisamente al 2025 con una calificación de 10.

El 2026 lo comienza con fuerza. Confirmó nuevas temporadas de dos de sus obras teatrales más representativas. “En enero regresamos con “Los Fridos” al Teatro Lucerna, y en abril o mayo tenemos “Prisma”, puntualizó.

En el terreno de la televisión también continuará su expansión con la aparición en una serie al lado de su Susana Zabaleta, su mamá. “Ella domina la conexión; la actuación siempre se trata de la otra persona. No por nada tiene la carrera que tiene”, señaló. Dicho trabajó será en un proyecto que implicó arduas jornadas de trabajo para preparar un personaje que la reta como actriz.

Del apoyo por parte de su padre quien tiene una trayectoria insuperable en el terreno direccional y con quien mantiene conversaciones directas y sin rodeo, dijo: “él no da vueltas a nada. Me dije “ya, míralo así; esto ya fue”. Me aterriza”.

Elisabetha Gruener a través de su disciplina, su claridad creativa y una red familiar que la impulsa, se perfila para un nuevo año que es el 2026 de manera decisiva, lleno de arte, reposiciones, estrenos y nuevas exploraciones frente y detrás del escenario.

-Semblanza de Elisabetha Gruener:

Es egresada de la carrera de Actuación y Teatro Contemporáneo en “East 15 Acting School” en Inglaterra. Es actriz y directora.

Debutó como directora con la obra “Mouthful of Fingers”, que se ha presentado en varios escenarios de la ciudad de Londres como The Bread & Roses Theatre y The Bridge House Theatre. Dicha puesta en escena fue apoyada por el “Arts Council England”, y producida por “Insecta”que es su propia compañía de teatro, de las cuales también surgieron la obra de teatro “Our Box” que se presentó en el festival de “Pinch of Vault” en dicha ciudad, y el cortometraje “Colours of the Rainbow”, que se proyectó en “Launch Festival”, ambos escritos y dirigidos por ella.

Asistió la dirección de Caitlin Lee Smith en “Post Sex Spagbol”, obra nominada a los premios “Off Fest” y “Festival Spirit” que se presentó en “Vault Festival”, el festival de teatro independiente más importante de Londres.

En México debutó como directora en el año 2023 con su nueva propuesta del montaje de “Los Monólogos de la Vagina” en donde también actuó junto con Sophie Alexander-Katz y Susana Zabaleta en el Teatro Libanés. Tuvo dos temporadas de “Una Disculpa a Lady Gaga”, obra traducida y dirigida por ella y que se presentó durante el 2024 en Teatro La Capilla y La Teatrería.

Ese mismo año 2024 dirigió el “Pre-Show de Cabaret” en el icónico Teatro de los Insurgentes. Actualmente es directora residente de “La Mano Peluda” en el Teatro Ofelia y prepara su reposición de la puesta “Prisma”, también traducida por ella