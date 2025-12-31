Juanes y Rivs fusionaron su talento y estilo en “Beso de novela”

Un sencillo que une a los géneros pop latino y al regional mexicano.

Por Mino D’Blanc

“Beso de novela” es el sencillo en el que el reconocido cantante colombiano Juanes y el productor mexicano Rivs fusionaron su talento y estilo, uniendo los géneros pop latino y el regional mexicano. Ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Dicha colaboración nació de la admiración mutua y del deseo de explorar nuevos sonidos. Ambos artistas coincidieron en la importancia de disfrutar el proceso creativo, sin una dirección preestablecida, dejando que la inspiración fluyera de manera espontánea.

Para Juanes, “Beso de novela” representa un puente entre sus raíces y la música mexicana, un género que ha admirado desde que era niño. Con esta canción incursiona por vez primera en el género regional mexicano, en el que aporta su sello pop y su virtuosismo en la guitarra en esta producción que combina el requinto, el tololoche y los arreglos modernos característicos de Rivs, quien considera que esta colaboración marca un nuevo paso en la evolución del regional mexicano, llevándolo a un plano global sin perder su esencia tradicional.

“Beso de novela” celebra la unión de generaciones y culturas, reafirmando que la música no tiene fronteras y que la esencia de cada país puede encontrarse en una misma melodía.

El video de “Beso de novela” fue dirigido por Agustín Puente y grabado en Costa Rica, teniendo como escenario un entorno natural al pie del volcán en Mystic Park. La trama del mismo completa la esencia de la canción: una propuesta llena de frescura, conexión cultural y amor por la música.

El director de dicho video propone una atmósfera cinematográfica más que una narrativa lineal, destacando una estética visual inspirada en el Día de Muertos, que se refleja en el uso de flores, colores vibrantes y elementos tradicionales, reforzando la conexión entre los artista y el entorno natural.

