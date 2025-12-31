Lanza gobierno convocatoria para ser parte de la Policía Auxiliar de Puebla

Erika Méndez

El gobierno de Puebla lanzó una convocatoria para ser parte de la Policía Auxiliar del estado con un salario de 11 mil 320.62 pesos.

Sumado a ello, ofrecen un apoyo económico para curso de inducción de formación inicial.

Para ser parte del proceso, los interesados deben acudir a calle de los Palos s/n San Pablo Xochimehuacan. O comunicarse a los números: 2229443240 extensión 1605 o al 2224219622.