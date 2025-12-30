“Habrá reparación del daño” a víctimas del Tren Interoceánico, asegura Sheinbaum

UNOTV.COM

La Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que el número de personas hospitalizadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico disminuyó de 44 a 36, de acuerdo con un enlace desde Oaxaca realizado durante la conferencia matutina de este martes.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que habrá reparación del daño para las víctimas del descarrilamiento, una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) culmine con su evaluación.

Personas hospitalizadas tras el accidente del Tren Interoceánico

Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, detalló la distribución de las personas lesionadas que permanecen hospitalizadas en distintas instituciones de salud del país.

El subsecretario informó que actualmente 11 personas son atendidas en hospitales del IMSS, principalmente en Salina Cruz y Coatzacoalcos; 14 personas en hospitales del IMSS Bienestar, ubicados en Salina Cruz y Oaxaca; y siete personas reciben atención médica en hospitales del ISSSTE, principalmente en Tehuantepec y la Ciudad de México.

Además, dos personas son atendidas en hospitales de la Secretaría de Marina; una persona en el Hospital Cruz Azul Laguna, y una más en un centro hospitalario de Pemex, precisó el funcionario.

Investigación de la FGR y reparación del daño a víctimas

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que ya se entregó un primer apoyo a los deudos de las personas fallecidas y a las personas lesionadas. Indicó que será tras la evaluación de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando se determine la reparación del daño.

La mandataria explicó que el proceso contempla, en una primera etapa, la intervención de la aseguradora del tren y, posteriormente, lo que determine la FGR, en comunicación con las víctimas y sus familiares, para establecer la reparación integral del daño.

“Evidentemente va a haber una reparación integral del daño, si así lo deciden los familiares, ese es un proceso que viene primero de la aseguradora del tren y después lo que determine la fiscalía, la fiscalía tiene que determinar, ya en comunicación con las víctimas, esta reparación integral”, indicó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, informó que ya inició el proceso de investigación con la apertura de carpetas correspondientes y que se realizan peritajes especializados para conocer las causas del accidente, incluyendo el análisis de la información obtenida de la caja negra del tren.

“Ya iniciaron el proceso de investigación, con las capetas de investigación que se tienen que abrir, más tarde nos comentó que van a dar información con relación a los peritajes que se tienen que hacer para conocer las causas de este tráfico y terrible accidente, están con los peritos especializados en cada tema para que ellos puedan hacer su peritaje, extrayendo la información de la caja negra que ayer informó el Almirante”, agregó la mandataria federal.

Atención a víctimas del accidente del Tren Interoceánico

Arturo Medina informó que se mantiene el seguimiento a las llamadas recibidas en la línea telefónica habilitada para familiares de personas fallecidas y lesionadas por el accidente del Tren Interoceánico.

Indicó que, hasta el momento, se han recibido 100 llamadas, las cuales se suman a las acciones de acompañamiento directo a víctimas y a sus familiares.

El subsecretario recordó que el número de atención a víctimas es 55-22-30-21-06, disponible para brindar orientación y seguimiento a los casos relacionados con el accidente.