Anuncian horarios en cajas de Tesorería municipal por fin de año

Desde Puebla

Puebla, Pue., 30 de diciembre de 2025.- Con motivo del periodo decembrino, el gobierno de la ciudad de Puebla informa a los contribuyentes los horarios de atención de las cajas de cobro para diversos servicios.

Este 31 de diciembre de 2025, el horario de atención será de 8:00 a 15:00 horas en las cajas de cobro; y en un horario de 9:00 a 16:00 horas en módulos de las juntas auxiliares y plazas comerciales, siendo el último día para pago de contribuciones.

Se le recuerda a la ciudadanía que el 1 de enero de 2026, las oficinas no brindarán servicio. Los cobros se reanudarán hasta el 5 de enero en horarios habituales.