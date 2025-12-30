Trump confirma primer ataque terrestre en Venezuela

EXPANSIÓN

Donald Trump informó este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas desde América Latina.

‘ Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona… y ya no existe’, detalló el presidente estadounidense a periodistas. ‘Estaba en la costa’, explicó, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni el lugar exacto dónde se produjo el ataque. Con este ataque aumentan las presiones de EU a Venezuela, país en donde no descarta Trump iniciar una guerra, de acuerdo a lo que expresó la semana pasada. ‘No lo descarto, no’, dijo a NBC News en una entrevista telefónica.

La campaña de presión de Trump sobre Maduro ha incluido un aumento de la presencia militar en la región y más de dos decenas de ataques militares contra buques en el océano Pacífico y el mar Caribe cerca de Venezuela, que han acabado con la vida de al menos 90 personas. El mandatario estadounidense dio a conocer el ataque terrestre a Venezuela junto al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con quien revisa el tema de la situación en la Franja de Gaza. Donald Trump exigió de nuevo el desarme de Hamás al comienzo de su reunión con Netanyahu, después de que el brazo armado del movimiento islamista palestino reafirmó que no renunciará a las armas. ‘Es necesario que Hamás se desarme’, exigió Trump desde su residencia en Florida, previo a la reunión para abordar la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza.