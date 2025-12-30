FGR analiza ‘caja negra’ del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca

EXCELSIOR

La Fiscalía General de la República (FGR) avanza en las diligencias periciales sobre la “caja negra” de la locomotora del Tren Interoceánico para determinar las causas del descarrilamiento ocurrido en el Istmo de Tehuantepec.

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), la institución confirmó que el equipo técnico trabaja en la extracción y análisis de datos del dispositivo conocido como pulser. Este componente registra variables críticas de operación, tales como la velocidad, el uso de frenos y las alertas del sistema antes del incidente.

Peritajes especializados en la zona

La investigación cuenta con la participación de peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en 13 especialidades distintas. Entre los expertos desplegados se encuentran especialistas en criminalística de campo, ingeniería civil, arquitectura, química y seguridad industrial forense.

Asimismo, especialistas en tránsito terrestre realizan mediciones en la vía ferroviaria para identificar posibles fallas estructurales o factores externos que pudieran haber provocado el siniestro. La FGR precisó que se mantienen las entrevistas con los miembros de la tripulación y el personal administrativo bajo los protocolos de cadena de custodia.Atención a víctimas y reparación del daño

a dependencia federal informó que la prioridad actual es la reparación integral del daño a las víctimas. Para ello, se trabaja de manera coordinada con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Las autoridades confirmaron que las necropsias de ley ya fueron concluidas y los resultados integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

En este proceso colaboran las siguientes dependencias:

Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca.

Secretaría de Marina (Semar).

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

Protección Civil estatal.

Análisis técnico de la unidad ferroviaria

El personal pericial realiza una revisión documental de los registros de mantenimiento de las unidades ferroviarias involucradas. El objetivo es descartar omisiones en la supervisión de las máquinas que operan en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La inspección del lugar incluye el análisis de los rieles, durmientes y el sistema de señalización, con el fin de determinar si el descarrilamiento fue consecuencia de una falla mecánica, un error humano o condiciones externas en la infraestructura.

¿Qué es el ‘Pulser’?

De acuerdo al titular de la Marina, el denominado Pulser ferroviario es el término coloquial para reconocer al registrador de movimientos del tren, una especie de “caja negra” (en los aviones) que documenta datos cruciales como la velocidad, la posición del acelerador y la presión de los frenos, esencial para investigar incidentes y garantizar la seguridad operativa en el sistema de ferrocarriles.

El Pulser se encuentra integrado a los sistemas de a bordo y cuenta con memoria resistente a impactos, diseñada para registrar en tiempo real el comportamiento de la maquinaria durante la operación del tren, recopilando datos que a la postre ayudarán en el caso del Tren Interoceánico a deslindar responsabilidades y prevenir futuros incidentes, mejorando la seguridad.

Este dispositivo permite documentar con precisión los movimientos, velocidades y condiciones técnicas del convoy antes y durante el incidente”, explicó Morales Ángeles