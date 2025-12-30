Severiano de la Rosa Romero realiza supervisión en la Restauración de la Antigua Estación del Tren en Amozoc

En el recorrido lo acompañó Emmanuel Reyes Carmona, Senador de la República

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla, a 30 de diciembre de 2025.– Antes de concluir el año, el Presidente Municipal de Amozoc, Severiano de la Rosa Romero, realizó la última supervisión de 2025 a los trabajos de Restauración de la Antigua Estación del Tren, inmueble emblemático para la historia y la identidad del municipio.

Durante el recorrido, estuvo acompañado por el Senador de la República, Emmanuel Reyes Carmona, con quien constató los avances ya concluidos de esta importante obra, resultado de un trabajo coordinado entre el Ayuntamiento de Amozoc y las instancias correspondientes.

En la supervisión se verificó que los trabajos se realizaran conforme a los lineamientos establecidos, reafirmando el compromiso del Gobierno Municipal con la recuperación y preservación del patrimonio histórico del municipio.

Cabe destacar que este inmueble histórico fue destruido hace diez años por administraciones municipales anteriores. Hoy, con responsabilidad y visión de futuro, el Gobierno Municipal de Amozoc trabaja para fortalecer su historia, su patrimonio, su identidad y la unidad de la comunidad, devolviendo vida a un espacio que representa las raíces del municipio.

Será en el año 2026 cuando se lleve a cabo la inauguración oficial, en coordinación con Ferrocarriles de México, la Fiscalía General del Estado de Puebla y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), instancias que otorgaron los permisos necesarios para que este emblemático inmueble recobrara vida.